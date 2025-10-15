José Théodore a été vissé devant son téléviseur durant des heures, mardi, lors du match d'ouverture 2025-2026 des Canadiens de Montréal, remporté en prolongation face au Kraken de Seattle.
Écoutez José Théodore sur une foule de sujets au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- «C'est le résultat un peu rêvé pour les amateurs, pour le Canadien»;
- «Si je regarde les quatre premiers matchs, les meilleurs joueurs, ce sont tous les vétérans»;
- Demidov en avantage numérique: «Il m'a impressionné par son calme. Il jouait comme un vétéran»;
- Quel chandail des Canadiens Théodore achèterait-il s'il était un jeune, aujourd'hui?
- «Cole Caufield, c'est un mini-Ovechkin»;
- L'apport de Zachary Bolduc à son arrivée à Montréal;
- José Théorore veut voir Montembeault dans le filet pour les trois prochains matchs à domicile;
- Sur quelle base Théodore s'évaluait-il quand il jouait?
- Il se passe quelque chose avec les Canadiens.