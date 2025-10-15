 Aller au contenu
Un hommage émouvant à Ken Dryden

La transmission intergénérationnelle de la culture du hockey à Montréal

par 98.5 Sports

Les amateurs de sports

le 15 octobre 2025 18:47

Mario Langlois
La transmission intergénérationnelle de la culture du hockey à Montréal
Les amateurs de sports / Cogeco Média

Lors de la soirée d'ouverture au Centre Bell, les Canadiens de Montréal ont vaincu le Kraken de Seattle avec des buts spectaculaires et une forte charge émotionnelle.

Écoutez l'animateur Mario Langlois commenter cette rentrée couronnée de succès.

Les sujets discutés

  • La présence d’anciens joueurs lors de l'hommage émouvant à Ken Dryden;
  • La transmission intergénérationnelle de la culture du hockey à Montréal;
  • L’émergence d’un nouveau noyau d’équipe prometteur et l’espoir renouvelé de voir le Canadien redevenir un point central de la LNH.

