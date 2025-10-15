Télévision

Victime de son succès, la série Empathie, dans laquelle on peut retrouver Florence Longpré et l'humoriste français Thomas Ngijol, reviendra pour une deuxième saison.

La série raconte l'histoire d'une psychiatre de l'Institut Mont-Royal et d'un agent d'intervention qui s'occupent de patients atteints de problèmes de santé mentale.

Écoutez l'humoriste français Thomas Ngijol, de passage à Montréal pour présenter son spectacle L’Oeil du Tigre, mercredi, à l'émission Le Québec maintenant.

Thomas Ngijol revient sur le succès de la série Empathie, du jamais vu pour une émission québécoise en France.