Télévision

Série Empathie: «Un succès populaire» -Thomas Ngijol

98.5

0:00
9:22

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 15 octobre 2025 15:41

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Série Empathie: «Un succès populaire» -Thomas Ngijol
La chronique culturelle de Catherine Beauchamp / Cogeco Média

Victime de son succès, la série Empathie, dans laquelle on peut retrouver Florence Longpré et l'humoriste français Thomas Ngijol, reviendra pour une deuxième saison. 

La série raconte l'histoire d'une psychiatre de l'Institut Mont-Royal et d'un agent d'intervention qui s'occupent de patients atteints de problèmes de santé mentale.

Écoutez l'humoriste français Thomas Ngijol, de passage à Montréal pour présenter son spectacle L’Oeil du Tigre, mercredi, à l'émission Le Québec maintenant.

Thomas Ngijol revient sur le succès de la série Empathie, du jamais vu pour une émission québécoise en France.

«Vous avez toutes les raisons d'être chauvin et d'être fier. Parce que sincèrement, il n'y a pas de précédent et c'est vraiment un vrai vrai succès, au même titre que n'importe quelle série française ou américaine. C'est un vrai succès populaire.»

Thomas Ngijol

