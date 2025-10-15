 Aller au contenu
Politique provinciale
Développement énergétique du Labrador

L’entente historique entre le Québec et Terre-Neuve est-elle en danger?

par 98.5

Entendu dans

La commission

le 15 octobre 2025 12:51

Avec

Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
L’entente historique entre le Québec et Terre-Neuve est-elle en danger?
Christine Fréchette, ministre québécoise de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie / Jacques Boissinot / La Presse Canadienne

Le premier ministre François Legault se dit convaincu que l’entente de principe sur le développement énergétique du Labrador est bénéfique tant pour Terre-Neuve-et-Labrador que pour le Québec. 

C'est du moins ce qu'il a écrit sur X au lendemain de l'élection d'un gouvernement progressiste-conservateur dans la province atlantique qui remet l'accord provisoire en question.

Écoutez la ministre québécoise de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Christine Fréchette, aborder le tout, mercredi midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.

Elle défend les 25 milliards $ d’investissements publics depuis 2018.

Malgré tout, est-ce que l'entente avec Terre-Neuve est en péril?

«On va discuter avec le nouveau gouvernement. On veut aller de l'avant avec l'entente qu'on a négociée. Elle est profitable à la fois à Terre-Neuve, elle répond à leurs besoins, à leurs attentes, tout comme aux nôtres pour des décennies à venir. C'est la sécurité énergétique qui est au cœur de cette entente-là. Puis on veut œuvrer pour faire en sorte qu'elle soit mise en place.»

Christine Fréchette, ministre québécoise de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie

Dans son discours de victoire, Tony Wakeham, le nouveau premier ministre, élu mardi, s'est engagé à faire examiner par un tiers indépendant l'accord provisoire concernant l'hydroélectricité produite par la centrale de Churchill Falls.

