Le premier ministre François Legault se dit convaincu que l’entente de principe sur le développement énergétique du Labrador est bénéfique tant pour Terre-Neuve-et-Labrador que pour le Québec.

C'est du moins ce qu'il a écrit sur X au lendemain de l'élection d'un gouvernement progressiste-conservateur dans la province atlantique qui remet l'accord provisoire en question.

Écoutez la ministre québécoise de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Christine Fréchette, aborder le tout, mercredi midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.

Elle défend les 25 milliards $ d’investissements publics depuis 2018.

Malgré tout, est-ce que l'entente avec Terre-Neuve est en péril?