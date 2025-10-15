Le premier ministre François Legault se dit convaincu que l’entente de principe sur le développement énergétique du Labrador est bénéfique tant pour Terre-Neuve-et-Labrador que pour le Québec.
C'est du moins ce qu'il a écrit sur X au lendemain de l'élection d'un gouvernement progressiste-conservateur dans la province atlantique qui remet l'accord provisoire en question.
Écoutez la ministre québécoise de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Christine Fréchette, aborder le tout, mercredi midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.
Elle défend les 25 milliards $ d’investissements publics depuis 2018.
Malgré tout, est-ce que l'entente avec Terre-Neuve est en péril?
«On va discuter avec le nouveau gouvernement. On veut aller de l'avant avec l'entente qu'on a négociée. Elle est profitable à la fois à Terre-Neuve, elle répond à leurs besoins, à leurs attentes, tout comme aux nôtres pour des décennies à venir. C'est la sécurité énergétique qui est au cœur de cette entente-là. Puis on veut œuvrer pour faire en sorte qu'elle soit mise en place.»
Dans son discours de victoire, Tony Wakeham, le nouveau premier ministre, élu mardi, s'est engagé à faire examiner par un tiers indépendant l'accord provisoire concernant l'hydroélectricité produite par la centrale de Churchill Falls.