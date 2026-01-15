Pertes de 14 millions $ par semaine

Le centre-ville de Montréal traverse une crise de fréquentation sans précédent, entraînant des pertes hebdomadaires de 14 millions de dollars pour les commerces locaux.

Isabelle Melançon et Isabelle Dessureault tirent la sonnette d'alarme: le retour au bureau est essentiel pour préserver l'intelligence collective, la santé mentale et le sentiment d'appartenance.

Face aux obstacles du trafic et du coût de la vie soulevés par Luc Ferrandez et les auditeurs, les dirigeantes appellent à une responsabilité civique des gouvernements et des grands employeurs pour redonner à la métropole sa vitalité culturelle et économique.

Écoutez Isabelle Melançon, présidente-directrice générale de l'Institut de développement urbain du Québec, et Isabelle Dessureault, présidente et cheffe de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, jeudi.