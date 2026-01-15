 Aller au contenu
Société
Pertes de 14 millions $ par semaine

Télétravail ou vitalité urbaine: le grand défi de la métropole québécoise

par 98.5

0:00
17:41

Entendu dans

La commission

le 15 janvier 2026 13:51

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Télétravail ou vitalité urbaine: le grand défi de la métropole québécoise
Le retour au travail en présentiel des fonctionnaires et employés serait crucial pour relancer le centre-ville de Montréal, qui perd plus de 14 millions de dollars par semaine depuis la pandémie. / beatrice prève/ Adobe Stock

Le centre-ville de Montréal traverse une crise de fréquentation sans précédent, entraînant des pertes hebdomadaires de 14 millions de dollars pour les commerces locaux. 

Isabelle Melançon et Isabelle Dessureault tirent la sonnette d'alarme: le retour au bureau est essentiel pour préserver l'intelligence collective, la santé mentale et le sentiment d'appartenance.

Face aux obstacles du trafic et du coût de la vie soulevés par Luc Ferrandez et les auditeurs, les dirigeantes appellent à une responsabilité civique des gouvernements et des grands employeurs pour redonner à la métropole sa vitalité culturelle et économique.

Écoutez Isabelle Melançon, présidente-directrice générale de l'Institut de développement urbain du Québec, et Isabelle Dessureault, présidente et cheffe de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, jeudi. 

«T’as 31 % de chance de moins d’obtenir une promotion si tu n’es pas au bureau. C'est prouvé, c'est montré... loin des yeux, loin du cœur.»

Isabelle Dessureault

