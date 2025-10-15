Une garderie sert de la viande halal à tous pour accommoder quinze enfants.
Écoutez le chroniqueur et entrepreneur, Nicolas Duvernois, aborder les notions d’accommodement raisonnable, de laïcité et d'équité, mercredi matin, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.
Il propose la mise en place d'une politique d’accommodements alimentaires pour les CPE, tout en recueillant divers avis citoyens.
Petit segment spécial au cours de l'entretien:
- Nicolas Duvernois a eu droit à une belle surprise en direct pour sa fête, alors que sa conjointe Karolyne lui a fait la lecture d’une belle lettre d’amour.