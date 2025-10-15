 Aller au contenu
Société
Accommodement raisonnable

Une garderie sert de la viande halal à tous pour accommoder 15 enfants

Entendu dans

Radio textos

le 15 octobre 2025 12:07

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Nicolas Duvernois
Nicolas Duvernois
Une garderie sert de la viande halal à tous pour accommoder 15 enfants
Nicolas Duvernois / Cogeco Média

Une garderie sert de la viande halal à tous pour accommoder quinze enfants.

Écoutez le chroniqueur et entrepreneur, Nicolas Duvernois, aborder les notions d’accommodement raisonnable, de laïcité et d'équité, mercredi matin, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.

Il propose la mise en place d'une politique d’accommodements alimentaires pour les CPE, tout en recueillant divers avis citoyens.

Petit segment spécial au cours de l'entretien:

  • Nicolas Duvernois a eu droit à une belle surprise en direct pour sa fête, alors que sa conjointe Karolyne lui a fait la lecture d’une belle lettre d’amour.
