Politique provinciale
Fonction publique

Dégraisser l'État, vraiment? «Les Québécois ne veulent pas couper»

par 98.5

0:00
5:10

Entendu dans

Lagacé le matin

le 15 octobre 2025 09:24

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Dégraisser l'État, vraiment? «Les Québécois ne veulent pas couper»
Le coup de gueule de Luc Ferrandez / Cogeco Média

En fin de mandat, alors que son parti est au plus bas sondage après sondage, François Legault dit vouloir «dégraisser l'État» au Québec.

Les électeurs sont-ils vraiment en faveur de compressions majeures dans la fonction publique? Luc Ferrandez en doute...

Écoutez son coup de gueule à ce sujet, mercredi, à Lagacé le matin.

«Les Québécois ne veulent pas couper. Les Québécois veulent penser qu'il y a un monstre quelque part à assassiner, puis que ça va régler le problème. Mais si tu leur demandes dans la face: "Où est-ce qu'on dépense?» Ils ne voudront pas couper une cenne.»

Luc Ferrandez

