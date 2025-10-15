En fin de mandat, alors que son parti est au plus bas sondage après sondage, François Legault dit vouloir «dégraisser l'État» au Québec.
Les électeurs sont-ils vraiment en faveur de compressions majeures dans la fonction publique? Luc Ferrandez en doute...
Écoutez son coup de gueule à ce sujet, mercredi, à Lagacé le matin.
«Les Québécois ne veulent pas couper. Les Québécois veulent penser qu'il y a un monstre quelque part à assassiner, puis que ça va régler le problème. Mais si tu leur demandes dans la face: "Où est-ce qu'on dépense?» Ils ne voudront pas couper une cenne.»