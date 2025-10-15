En fin de mandat, alors que son parti est au plus bas sondage après sondage, François Legault dit vouloir «dégraisser l'État» au Québec.

Les électeurs sont-ils vraiment en faveur de compressions majeures dans la fonction publique? Luc Ferrandez en doute...

Écoutez son coup de gueule à ce sujet, mercredi, à Lagacé le matin.