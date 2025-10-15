 Aller au contenu
Quelle suite, après l'accord de paix?

«Une espèce d'ambiance de gueule de bois en Israël» -Emmanuelle Elbaz-Phelps

«Une espèce d'ambiance de gueule de bois en Israël» -Emmanuelle Elbaz-Phelps
Des photographies d'otages qui ont été détenus par le Hamas sont exposées sur la place des otages, à Tel Aviv. / (AP Photo/Emilio Morenatti)

L'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas a officiellement été signé lundi en Égypte.

Le Hamas a libéré les 20 derniers otages en vie en échange de 1 968 prisonniers palestiniens.

Quelle sera la suite?

Écoutez Emmanuelle Elbaz-Phelps, journaliste indépendante à Tel-Aviv, faire le point à Lagacé le matin, mercredi.

L'invitée souligne notamment que plan de paix de Donald Trump, qui exige le désarmement du Hamas, est jugé irréaliste en Israël, où la confiance envers le Hamas est inexistante. 

