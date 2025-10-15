 Aller au contenu
Économie
Le marché est en feu

Immobilier: «Tout le monde se plaint des prix élevés, mais ça n'a aucun impact»

par 98.5

Entendu dans

Lagacé le matin

le 15 octobre 2025 07:34

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Marie-Eve Fournier
Marie-Eve Fournier
Immobilier: «Tout le monde se plaint des prix élevés, mais ça n'a aucun impact»
La chronique financière de Marie-Eve Fournier / Cogeco Média

Même si le prix de l’immobilier est très élevé, le marché continue d'être en feu au Québec.

Écoutez la chroniqueuse économie Marie-Eve Fournier faire le point avec Patrick Lagacé mercredi.

«Tout le monde se plaint des prix élevés, mais ça n'a aucun impact. On voit que les maisons se vendent de plus en plus vite. On parle de 39 jours dans la région de Montréal, et ça, c'est 12 jours de moins que l'an dernier. C'est quand même une différence marquée. Cette frénésie-là, ça fait en sorte que les prix continuent d'augmenter encore et encore. Pour une maison unifamiliale dans la région de Montréal, on est rendu à 630 000$, le prix médian. Et ça, c'est une augmentation de 7 %.»

Marie-Eve Fournier

Autres sujets abordés

  • Le chiffre du jour: 10,38 $;
  • Bonne nouvelle pour Donald Trump : le constructeur automobile Stellantis promet d’investir 13 milliards US aux États-Unis. Ça fait moins d’heureux en Ontario.

