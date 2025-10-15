Victoire du CH 5-4 en prolongation

Un hommage réussi à Ken Dryden, une cérémonie haute en couleur, des buts impressionnants et une foule en liesse... Le match d'ouverture des Canadiens de Montréal au Centre Bell mardi a été un succès sur toute la ligne (ou presque).

Le tricolore a battu le Kraken de Seattle par la marque de 5 à 4 en prolongation grâce à un tir parfait de Cole Caufield qui a été précédé par un Lane Hutson en parfait contrôle de la rondelle.

Le jeune Ivan Demidov a lui aussi épaté en inscrivant le but égalisateur.

Écoutez Jean-Michel Bourque qui revient sur les moments forts de la soirée et qui partage les commentaires de l'entraîneur-chef Martin St-Louis à l'émission Lagacé le matin, mercredi.