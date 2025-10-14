Doublé de Cole Caufield

Les Canadiens de Montréal ont gâché les rentrées des Red Wings de Detroit et des Blackhawks de Chigaco ces derniers jours et ils sont passés à un cheveu de voir le Kraken de Seattle leur faire le même coup, mardi soir.
Mais Cole Caufield en avait décidé autrement...
Le deuxième but de la rencontre de Caufield à 3:25 de la prolongation a mené les Canadiens à une victoire de 5-4 face au Kraken lors de leur match d'ouverture de la saison 2025-2026 au Centre Bell.
Ivan Demidov, avec son premier but de la saison en fin de troisième période, avait permis au Tricolore (3-1, 6 points) de prolonger le suspense.
Outre Caufiled (2e, 3e) et Demidov (1er), Alex Newhook (1er) et Kirby Dach (1er) ont complété la marque pour les vainqueurs. Demidov a ajouté une passe. Samuel Montembeault a fait face à 22 rondelles.
Jaden Schwartz (1er), Jani Nyman (1er), Jamie Oleksiak (1er) et Jared McCann (3e) ont riposté pour le Kraken (2-1, 4 points) subissait une première défaite cette saison. Joey Daccord a fait face à 22 tirs.
Les Canadiens seront de retour au Centre Bell, jeudi, afin d'affronter les Predators de Nashville.
L'hommage émouvant à Ken Dryden
L'hommage offert à Ken Dryden, disparu cet été, a été à la grandeur du gardien et de l'homme. Sur un défilé d'images, on a entendu Bob Gainey lire des passages de The Game, puis entendu des discours de Dryden lui-même. En conclusion, sa bannière au sommet du Centre Bell a été baignée de lumière, tout comme son légendaire masque déposé sur le filet sous le regard de tous ses coéquipiers d'antan (Savard, Tremblay, Lambert, etc.). Émouvant au possible.
Source: PC/Christine Muschi
St-Louis, Hutson et Demidov
Lors de la présentation de l'édition 2025-2026 des Canadiens à la foule, l'entraîneur Martin St-Louis a eu droit à une ovation qui ne semblait plus finir. Dites-vous que le poste de l'entraîneur des Canadiens n'est nullement en danger... Lane Hutson et Ivan Demidov ont été les joueurs les plus applaudis, les membres du premier trio n'étant pas en reste.
Le Tricolore en avance
Ce sont les Canadiens qui ouvrent la marque après seulement 4:37 de jeu, lorsqu'Ivan Demidov sert une passe-missile à Alex Newhook placé à la gauche du filet.
Une kyrielle de pénalités de part et d'autre mène à du jeu excitant, quoique un peu décousu. Seulement huit tirs au but au combiné au terme du premier engagement.
À force de permettre des jeux de puissance, on finit par se brûler. C'est qui se produit pour les Canadiens en début du deuxième tiers, à 3:33, lors d'une pénalité à Mike Matheson, quand Jaden Schwartz fait mouche.
La réplique ne se fait pas attendre. Quelques minutes plus tard, Cole Caufield dirige une rondelle à la vitesse d'un laser dans le but du Kraken, à 7:12.
La défense du Tricolore laisse un peu trop les attaquants du Kraken se balader dans sa zone et un tir de Jani Nyman qui dévie sur Arber Xhakaj créé l'égalité à 17:52.
Échange de buts en début de troisième période.
Les Canadiens reprennent les devants quand une rondelle décochée par Noah Dobson ricoche sur le patin de Kirby Dach à 1:12, mais Jamie Oleksiak ramène tout le monde à la case départ, à 4:48, quand son tir haut se faufile derrière un Samuel Montembeault qui n'a pas vu grand-chose.
Jared McCann lance les siens en avant quand il profite d'une rondelle morte pour s'offrir un tourniquet afin de déjouer Montembeault à 7:55.
Mais profitant d'un jeu de puissance, les Canadiens reprennent l'initiative et Ivan Demidov fait exploser de joie les amateurs au Centre Bell de retour à cinq contre cinq quand son tir du revers fait mouche à 17:19. Patrik laine, patient à outrance, et Bredan Gallagher, teigneux, méritent des mentions d'aide sur le jeu.
Il ne restait plus qu'à trancher en prolongation.