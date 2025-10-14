Doublé de Cole Caufield

Les Canadiens de Montréal ont gâché les rentrées des Red Wings de Detroit et des Blackhawks de Chigaco ces derniers jours et ils sont passés à un cheveu de voir le Kraken de Seattle leur faire le même coup, mardi soir.

Mais Cole Caufield en avait décidé autrement...

Le deuxième but de la rencontre de Caufield à 3:25 de la prolongation a mené les Canadiens à une victoire de 5-4 face au Kraken lors de leur match d'ouverture de la saison 2025-2026 au Centre Bell.