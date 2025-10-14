Bande de Gaza

Le président américain Donald Trump menace d’un désarmement violent le Hamas après la signature d’un cessez-le-feu à Gaza, où les tensions persistent, notamment avec des tirs israéliens et la question des otages non retrouvés.

Écoutez l'analyste Valérie Beaudoin discuter de cette nouvelle récente et d'autres sujets au micro de Philippe Cantin.

