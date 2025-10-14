Bande de Gaza

Le président américain Donald Trump menace d’un désarmement violent le Hamas après la signature d’un cessez-le-feu à Gaza, où les tensions persistent, notamment avec des tirs israéliens et la question des otages non retrouvés.
Écoutez l'analyste Valérie Beaudoin discuter de cette nouvelle récente et d'autres sujets au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Trump menace d’un désarmement violent le Hamas;
- «Les Américains pourraient-ils s'impliquer à Gaza? C'est ce que laisse entendre Donald Trump»;
- Le président a remis, de façon posthume, la médaille présidentielle de la liberté à la veuve de Charlie Kirk;
- Le gouvernement américain est paralysé depuis maintenant 14 jours. Est-ce qu’une sortie d’impasse semble possible à court terme?
- Kristi Noem, la secrétaire à la sécurité intérieure, demande aux aéroports de diffuser une vidéo où elle blâme les démocrates pour les délais à la sécurité.