Candidatures questionnables

Les candidatures de membres d’une communauté religieuse sectaire font beaucoup débat à Lac-Etchemin, en Chaudière-Appalaches.

En tout, ils seraient quatre fidèles de l’Armée de Marie à se lancer dans la course municipale pour des postes de conseillers, mais aussi à la mairie de Lac-Etchemin. Une équipe baptisée «Le Renouveau» a même été créée.

Si la loi ne leur interdit pas de se présenter aux élections, de nombreuses questions sont soulevées par le conflit qui existe entre leur candidature et leurs opinions religieuses radicales.

Écoutez le chroniqueur spécialisé en actualité religieuse Alain Pronkin commenter ce dossier, mardi, à l’émission Radio textos.