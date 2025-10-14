Le défenseur Lane Hutson a signé un contrat de huit ans avec les Canadiens de Montréal pour un peu plus de 70 millions de dollars.
La direction du Tricolore a également ajouté un boni de signature de 55 millions de dollars à cette entente. Cela permet au joueur de payer moins d’impôts, puisque ces primes sont taxables à environ 25% contre 50% sur son salaire.
Écoutez le commentaire sportif de Tony Marinaro, mardi, à Lagacé le matin.
Il estime que toutes les parties sont gagnantes avec cette entente.
«Ça a du bon sens pour lui. Il gagne plus qu’un athlète qui allait signer pour 10 millions de dollars par saison. Et les Canadiens, ils l'ont sur les livres, juste pour 8,85 M$. Donc, à la fin, tout le monde gagne.»