Le défenseur Lane Hutson a signé un contrat de huit ans avec les Canadiens de Montréal pour un peu plus de 70 millions de dollars.

La direction du Tricolore a également ajouté un boni de signature de 55 millions de dollars à cette entente. Cela permet au joueur de payer moins d’impôts, puisque ces primes sont taxables à environ 25% contre 50% sur son salaire.

Il estime que toutes les parties sont gagnantes avec cette entente.