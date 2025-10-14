Routes dégradées

Après qu’une partie de l’autoroute 40 se soit effondrée à la fin du mois d’août entre Berthierville et Lanoraie, on apprend ce mardi qu’un tronçon de dix kilomètres de cette même voie rapide comporte 30 ponceaux considérés comme vétustes.

Même si des investissements ont été réalisés, il resterait encore plusieurs dizaines de milliers de ponceaux en mauvais ou très mauvais état à travers la province.

