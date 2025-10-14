 Aller au contenu
Politique provinciale
Lutte contre les changements climatiques

«La compensation, ce n'est pas de l'adaptation» -Marc-André Viau

«La compensation, ce n'est pas de l'adaptation» -Marc-André Viau
Patrick Lagacé / Cogeco Média

Québec change de cap et réoriente sa stratégie de lutte contre les changements climatiques, réduisant les ressources pour la réduction des gaz à effet de serre et augmentant l’aide financière directe aux citoyens touchés.

C'est ce que révèle Thomas Gerbet de Radio-Canada mardi.

Écoutez Marc-André Viau, directeur des relations gouvernementales chez Équiterre, faire le point à Lagacé le matin, mardi.

Selon lui, couper dans les fonds disponibles pour l'adaptation aux changements climatiques est une erreur.

«On verra les détails de ce qui sera annoncé, mais ce serait un problème si on allait dans dans cette façon de faire là, parce que la compensation, ce n'est pas de l'adaptation.»

Marc-André Viau

