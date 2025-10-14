Québec change de cap et réoriente sa stratégie de lutte contre les changements climatiques, réduisant les ressources pour la réduction des gaz à effet de serre et augmentant l’aide financière directe aux citoyens touchés.

C'est ce que révèle Thomas Gerbet de Radio-Canada mardi.

Écoutez Marc-André Viau, directeur des relations gouvernementales chez Équiterre, faire le point à Lagacé le matin, mardi.

Selon lui, couper dans les fonds disponibles pour l'adaptation aux changements climatiques est une erreur.