Accès aux médicaments

Une enquête réalisée par Protégez-Vous prouve qu’il est intéressant de magasiner ses médicaments, puisque les prix varient considérablement en fonction des bannières.
L’étude, menée sur les prix de quatre médicaments dans 188 pharmacies au Québec, démontre que, dans certains cas, le prix du même traitement peut passer du simple au double.
Costco se démarque avec des prix généralement plus bas, alors que Familiprix présente fréquemment les coûts les plus élevés.
Écoutez Catherine Crépeau, journaliste pour Protégez-Vous, et Benoît Morin, président de l’Association québécoise des pharmaciens propriétaires, réagir aux résultats de cette enquête, mardi, avec Patrick Lagacé.
Plusieurs éléments sont pris en compte dans les pharmacies pour fixer les prix des médicaments.
«Quand on est assuré au privé, c’est le pharmacien qui peut fixer ses honoraires. Ces honoraires sont déterminés en fonction du service donné pour le médicament, des risques que présente le médicament, du suivi qu’il va faire de votre dossier, mais aussi, ça peut tenir compte du salaire de ses employés, de son loyer, du prix pour éliminer les médicaments par la suite, des surplus d’inventaire. Bref, ce sont les honoraires qui font la variabilité du prix du médicament.»
«Son loyer, il est à quel endroit? Est-il sur la Côte-Nord? Est-il à Montréal? Il y a beaucoup de compétition à Montréal, moins ailleurs. Il peut avoir des employés plus chers à payer, etc. Puis il faut aussi considérer que c’est compliqué de donner un prix, parce que les gens veulent le prix après leur assurance, pas avant l’assurance.»