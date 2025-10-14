Accès aux médicaments

Une enquête réalisée par Protégez-Vous prouve qu’il est intéressant de magasiner ses médicaments, puisque les prix varient considérablement en fonction des bannières.

L’étude, menée sur les prix de quatre médicaments dans 188 pharmacies au Québec, démontre que, dans certains cas, le prix du même traitement peut passer du simple au double.

Costco se démarque avec des prix généralement plus bas, alors que Familiprix présente fréquemment les coûts les plus élevés.

Écoutez Catherine Crépeau, journaliste pour Protégez-Vous, et Benoît Morin, président de l’Association québécoise des pharmaciens propriétaires, réagir aux résultats de cette enquête, mardi, avec Patrick Lagacé.

Plusieurs éléments sont pris en compte dans les pharmacies pour fixer les prix des médicaments.