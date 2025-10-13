 Aller au contenu
Football
Un match spectaculaire pour Dequoy

Alouettes: «Davis Alexander a fait toute la différence» -Jean St-Onge

par 98.5

le 13 octobre 2025 19:08

Avec

Mario Langlois
Jean St-Onge
Jean St-Onge / Cogeco Média

Lors de leur match de l'Action de grâce à Montréal, les Alouettes ont vaincu le Rouge et Noir d'Ottawa par la marque de 30-10.  

Le demi défensif Marc-Antoine Dequoy a connu son meilleur match de la saison, terminant le premier quart avec un touché, un botté bloqué, un sac du quart, une passe rabattue dans la zone des buts et deux plaqués.

Davis Alexander, avec plus de 76 % de passes complétées et 240 verges, a mené une attaque efficace, utilisant sept receveurs.  

Écoutez Jean St-Onge, commentateur des matchs des Alouettes à Cogeco Média, brosser le portrait du club de football de Montréal après leur victoire, lundi, aux Amateurs de sports

