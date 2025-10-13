Signature de Lane Hutson

C'est fait: Lane Hudson a signé avec les Canadiens de Montréal un contrat de huit ans à 8,8 millions de dollars par saison, effectif à l’automne prochain.

Ce contrat place Hudson parmi les mieux payés de l’équipe.

Les négociations ont été accélérées pour éviter les distractions avant le match d’ouverture à Montréal, mardi soir contre Seattle, où on rendra hommage à Ken Dryden.

Écoutez Martin McGuire, descripteur des matchs des Canadiens chez Cogeco Média, expliquer le tout, lundi, au micro des Amateurs de sports.