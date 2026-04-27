Le Lightning égalise la série

Les Canadiens de Montréal ont perdu par la marque de 3 à 2, dimanche soir, après une remontée du Lightning de Tampa Bay, qui tirait de l'arrière dans le match.

Est-ce l'expérience des vétérans du Lightning qui ont fait la différence, comme l'a affirmé l'entraîneur du CH Martin St-Louis?

Les pénalités sont-elles la source de tous les maux du Tricolore dans cette partie?

Les Canadiens perdent-ils le momentum de cette première ronde de séries éliminatoires?

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-François Baril se prononcer sur la défaite du Tricolore, lundi, au micro de Patrick Lagacé.