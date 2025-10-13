Une série documentaire portant sur l'état des routes au Québec, disponible sur Télé-Québec, dresse un portrait préoccupant de nos infrastructures routières.

Ce projet intitulé Nid-de-poule est le résultat d'une enquête de deux ans réalisée avec de nombreux témoignages et des rencontres avec des experts du domaine.

Le documentaire est aussi ponctué d'entretien avec des élus comme l'ancienne ministre des Transports Geneviève Guilbault.

Écoutez la comédienne Ève Duranceau présenter son documentaire Nid-de-poule, lundi, à l'émission Radio textos avec Marie-Eve Tremblay.