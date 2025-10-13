 Aller au contenu
Politique provinciale
Documentaire «Nid-de-Poule»

Une enquête sur l'état préoccupant des routes du Québec

par 98.5

0:00
15:12

Entendu dans

Radio textos

le 13 octobre 2025 11:27

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Une enquête sur l'état préoccupant des routes du Québec
Radio textos / Cogeco Média

Une série documentaire portant sur l'état des routes au Québec, disponible sur Télé-Québec, dresse un portrait préoccupant de nos infrastructures routières.

Ce projet intitulé Nid-de-poule est le résultat d'une enquête de deux ans réalisée avec de nombreux témoignages et des rencontres avec des experts du domaine. 

Le documentaire est aussi ponctué d'entretien avec des élus comme l'ancienne ministre des Transports Geneviève Guilbault.

Écoutez la comédienne Ève Duranceau présenter son documentaire Nid-de-poule, lundi, à l'émission Radio textos avec Marie-Eve Tremblay.

