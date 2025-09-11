À l'occasion d'un long entretien, jeudi matin, à l'émission de Marie-Eve Tremblay, l'actrice et animatrice Danielle Ouimet, revient sur sa carrière, notamment son rôle dans le film «Valérie»" de Denis Héroux, sorti en 1969, qui a provoqué un scandale et marqué l’histoire du cinéma québécois.

Elle évoque son indépendance, sa passion pour les communications, l’impact de la célébrité sur sa vie privée, son rapport à la beauté, et l’importance de l’amitié dans sa vie.

Elle souligne son désir d’être reconnue pour ses compétences plutôt que son apparence et son choix d’une vie non conventionnelle.