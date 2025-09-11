 Aller au contenu
Star système
L’impact de la célébrité sur sa vie privée

Un retour sur la carrière prolifique de Danielle Ouimet

par 98.5

Entendu dans

Radio textos

le 11 septembre 2025 11:56

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Un retour sur la carrière prolifique de Danielle Ouimet
Un retour sur la carrière prolifique de Danielle Ouimet / Cogeco Média

À l'occasion d'un long entretien, jeudi matin, à l'émission de Marie-Eve Tremblay, l'actrice et animatrice Danielle Ouimet, revient sur sa carrière, notamment son rôle dans le film «Valérie»" de Denis Héroux, sorti en 1969, qui a provoqué un scandale et marqué l’histoire du cinéma québécois.

Elle évoque son indépendance, sa passion pour les communications, l’impact de la célébrité sur sa vie privée, son rapport à la beauté, et l’importance de l’amitié dans sa vie.

Elle souligne son désir d’être reconnue pour ses compétences plutôt que son apparence et son choix d’une vie non conventionnelle.

