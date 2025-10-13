Selon une étude d'AXA

Une étude d’AXA Assurance sur les sources d’inquiétudes mondiales révèle que les gens redoutent de plus en plus la polarisation politique et sociale.
L’environnement, la guerre et la cybersécurité figurent parmi les autres préoccupations des répondants.
Écoutez Luc Ferrandez réagir à cette étude, lundi, au micro de Patrick Lagacé.
« Quand tu demandes à des sociologues et des philosophes, ils disent qu’il est vrai qu'on a l'impression d'une impossibilité de s'entendre. Il y a des idéologies qui sont cantonnées à une polarisation du plus haut niveau. Il y a des gens de droite qui ne parlent plus à des gens de la gauche...»