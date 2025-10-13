Décédé dans des circonstances nébuleuses

Arturo Gatti Jr., espoir de la boxe, est mort à 17 ans au Mexique dans des conditions mystérieuses.

En raison de similitudes troublantes avec le décès de son père, seize ans auparavant, des proches de la famille Gatti ont entamé des démarches pour élucider cette affaire.

Écoutez le journaliste sportif Jeremy Filosa commenter cette troublante histoire, lundi, au micro de Patrick Lagacé.