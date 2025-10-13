Décédé dans des circonstances nébuleuses

Arturo Gatti Jr., espoir de la boxe, est mort à 17 ans au Mexique dans des conditions mystérieuses.
En raison de similitudes troublantes avec le décès de son père, seize ans auparavant, des proches de la famille Gatti ont entamé des démarches pour élucider cette affaire.
Écoutez le journaliste sportif Jeremy Filosa commenter cette troublante histoire, lundi, au micro de Patrick Lagacé.
«Je sais qu'Arturo Gatti Jr. avait des amis peu fréquentables (...) Il a aussi contacté mon fils il y a environ un an et demi via les médias sociaux pour lui demander : “Écoute, je pense que ton père et mon père étaient amis.” Puis, ils ont eu des conversations, et ils ont gardé une relation virtuelle depuis ce temps-là. Donc, ça me portait à croire que le jeune homme, possiblement âgé de seize ans à ce moment-là, faisait des recherches et essayait de trouver des informations sur son père et son passé.»