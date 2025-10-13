 Aller au contenu
Techno
Sécurité informatique

Fin des mises à jour Windows 10: «Vous allez être de plus en plus à risque»

par 98.5

Entendu dans

Lagacé le matin

le 13 octobre 2025 08:45

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
François Charron
François Charron
Fin des mises à jour Windows 10: «Vous allez être de plus en plus à risque»
À partir du 14 octobre, les ordinateurs qui fonctionnent avec Windows 10 cesseront de recevoir des mises à jour de sécurité. / Ralf/Adobe Stock

À partir du 14 octobre, les ordinateurs qui fonctionnent avec Windows 10 cesseront de recevoir des mises à jour de sécurité.

Les appareils continueront de fonctionner, en apparence normalement, mais les utilisateurs pourront être exposés à certaines failles de sécurité.

Écoutez le chroniqueur techno François Charron, créateur du site francoischarron.com, parler de ce changement important, lundi, à Lagacé le matin.

Le chroniqueur propose plusieurs solutions pour continuer d'utiliser les appareils qui tournent toujours sous Windows 10 tout en protégeant ses données.

