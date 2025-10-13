Sécurité informatique

À partir du 14 octobre, les ordinateurs qui fonctionnent avec Windows 10 cesseront de recevoir des mises à jour de sécurité.

Les appareils continueront de fonctionner, en apparence normalement, mais les utilisateurs pourront être exposés à certaines failles de sécurité.

Écoutez le chroniqueur techno François Charron, créateur du site francoischarron.com, parler de ce changement important, lundi, à Lagacé le matin.

Le chroniqueur propose plusieurs solutions pour continuer d'utiliser les appareils qui tournent toujours sous Windows 10 tout en protégeant ses données.