Été sans précipitations

La pluie qui se fait rare au Québec depuis le début de l'été crée d'importants problèmes d'approvisionnement en eau potable dans certaines régions de la province.

Plusieurs municipalités doivent donc faire des démarches urgentes pour agrandir leur puits et augmenter leurs réserves d'eau potable. Un problème qui touche aussi les agriculteurs qui peinent à trouver les ressources suffisantes pour irriguer leurs champs.

Les demandes auprès des entreprises qui proposent des services de forage sont donc en augmentation pour agrandir les réserves d'eau souterraines, si bien que certaines d'entre elles sont débordées.

Écoutez Alexandre Samson, propriétaire de l'entreprise de forage Samson & Frères et président de l'Association des entrepreneurs en forage du Québec, réagir à ce sujet, lundi, au micro de Patrick Lagacé.

Il explique que les personnes qui manquent d'eau doivent composer avec des solutions temporaires, parfois difficiles, en attendant de pouvoir agrandir leurs réserves.