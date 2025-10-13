Vers une paix durable au Moyen-Orient?

Donald Trump se réjouit du cessez-le-feu à Gaza, croyant que la paix est là pour durer entre Israéliens et Palestiniens.
Soulignant l’absence de dialogue avec le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas et les obstacles au plan de paix, Jean-François Lépine se montre moins optimiste que le président américain.
Écoutez à ce sujet l'ancien correspondant en Israël de 1988 à 1990, Jean-François Lépine, au micro de Patrick Lagacé.
« M. Netanyahou a fait un discours avec beaucoup d'émotion, un discours, par contre, dans lequel il a parlé du Hamas, de la cruauté du Hamas, mais il n'a jamais tendu la main aux Palestiniens. On a l'impression qu'il y a une étape qui est faite pour Israël, mais on n'a pas l'impression d'un gouvernement israélien qui dit : "Tendons la main". Moi, je dis toujours : le plus fort dans un conflit, c'est lui qui a la responsabilité de résoudre le conflit, de résoudre les origines du conflit. »