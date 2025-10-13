Projet de constitution du Québec

Le projet de constitution québécoise a réussi à unir les partis d’opposition à l’Assemblée nationale du Québec, qui s’y opposent unanimement pour différentes raisons.

L'absence de consultations et certains articles, tel que l'article 44 sur le droit à l’avortement, dérangent.

Écoutez le chroniqueur politique Louis Lacroix aborder les nombreux points du projet de constitution caquiste qui choquent l'opposition à Québec.