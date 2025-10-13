Projet de constitution du Québec

Le projet de constitution québécoise a réussi à unir les partis d’opposition à l’Assemblée nationale du Québec, qui s’y opposent unanimement pour différentes raisons.
L'absence de consultations et certains articles, tel que l'article 44 sur le droit à l’avortement, dérangent.
Écoutez le chroniqueur politique Louis Lacroix aborder les nombreux points du projet de constitution caquiste qui choquent l'opposition à Québec.
«Ce que j'entends des partis d'opposition, c'est que ça va prendre beaucoup d'amendements et qu'il va falloir qu'ils soient beaucoup mieux formulés à leurs yeux, parce que, pour eux, ça demeure un exercice politique de la CAQ en prévision des élections de 2026. »
Autre sujet abordé:
- L'opposition est telle entre les médecins de famille et Québec que leur médiateur peine à envisager une entente.