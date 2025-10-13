 Aller au contenu
Politique
Projet de constitution du Québec

«J'ai rarement vu l'opposition voter contre le dépôt d'un projet de loi»

par 98.5

0:00
11:25

Entendu dans

Lagacé le matin

le 13 octobre 2025 07:25

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
«J'ai rarement vu l'opposition voter contre le dépôt d'un projet de loi»
La chronique politique de Louis Lacroix / Cogeco Média

Le projet de constitution québécoise a réussi à unir les partis d’opposition à l’Assemblée nationale du Québec, qui s’y opposent unanimement pour différentes raisons.

L'absence de consultations et certains articles, tel que l'article 44 sur le droit à l’avortement, dérangent.

Écoutez le chroniqueur politique Louis Lacroix aborder les nombreux points du projet de constitution caquiste qui choquent l'opposition à Québec.

«Ce que j'entends des partis d'opposition, c'est que ça va prendre beaucoup d'amendements et qu'il va falloir qu'ils soient beaucoup mieux formulés à leurs yeux, parce que, pour eux, ça demeure un exercice politique de la CAQ en prévision des élections de 2026. »

Louis Lacroix

Autre sujet abordé:

  • L'opposition est telle entre les médecins de famille et Québec que leur médiateur peine à envisager une entente.

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Droit à l'avortement dans la Constitution québécoise: des dérapages possibles?
La commission
Droit à l'avortement dans la Constitution québécoise: des dérapages possibles?
0:00
8:25
Le candidat à l'élection municipale sympathisant des Hell's Angels: que faire?
La commission
Le candidat à l'élection municipale sympathisant des Hell's Angels: que faire?
0:00
7:16

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
«Il va falloir se préparer psychologiquement à payer le prix de la sécheresse»
Pénurie d'eau dans certains secteurs du Québec
«Il va falloir se préparer psychologiquement à payer le prix de la sécheresse»
«Le passé est plein de déceptions pour les espoirs de paix au Moyen-Orient»
Cessez-le-feu à Gaza
«Le passé est plein de déceptions pour les espoirs de paix au Moyen-Orient»
Un père qui laissait son enfant seul écope de 22 mois de prison
Lagacé le matin
Un père qui laissait son enfant seul écope de 22 mois de prison
Les Blue Jays perdent leur premier match face aux Mariners
Série de championnat en MLB
Les Blue Jays perdent leur premier match face aux Mariners
Des sympathisants des Hells Angels s'invitent dans la campagne électorale
Candidats aux élections
Des sympathisants des Hells Angels s'invitent dans la campagne électorale
«L'actualité me tape sur les nerfs» -Étienne Marcoux
Le bac à nouvelles
«L'actualité me tape sur les nerfs» -Étienne Marcoux
Les Frolics: «Le français a juste est apparu naturellement» -Robin-Joël Cool
Un premier album en français pour Mentana
Les Frolics: «Le français a juste est apparu naturellement» -Robin-Joël Cool
Cessez-le-feu: «Si la paix n'est pas garantie, c'est le Hamas qui gagne»
Guerre à Gaza
Cessez-le-feu: «Si la paix n'est pas garantie, c'est le Hamas qui gagne»
Une enquête publique à propos des décès impliquant des camions lourds
Analyse en profondeur
Une enquête publique à propos des décès impliquant des camions lourds
Nouvel album de Vanessa Paradis: «Un son vraiment porté vers les années 60»
«Le retour des beaux jours»
Nouvel album de Vanessa Paradis: «Un son vraiment porté vers les années 60»
Intelligence artificielle: de fausses images engendrent beaucoup de stress
Réseaux sociaux
Intelligence artificielle: de fausses images engendrent beaucoup de stress
«Un culte de la personnalité comme on n'a jamais vu dans l'histoire moderne»
Donald Trump
«Un culte de la personnalité comme on n'a jamais vu dans l'histoire moderne»
De plus en plus de couches à changer en maternelle à Trois-Rivières
Enfants non autonomes
De plus en plus de couches à changer en maternelle à Trois-Rivières
Le transport en commun nuisible à la conciliation travail-famille?
Une étude aux conclusions surprenantes
Le transport en commun nuisible à la conciliation travail-famille?
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Lagacé le matin
En direct
Lagacé le matin
En ondes jusqu’à 10:00