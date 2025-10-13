Cessez-le-feu à Gaza

Au quatrième jour du cessez-le-feu, un échange d'otages a eu lieu entre le Hamas et Israël. Cet échange survient avant l'ouverture d'un sommet international en Égypte portant sur l'avenir du territoire palestinien.
Écoutez le tour d'horizon de Patrick Lagacé du 13 octobre.
« Monsieur Trump dit que c'est la fin de la guerre. Nous allons prendre cela avec des pincettes parce que, dans ce coin du monde, nous le savons, le passé est plein d'écueils. Le passé est plein de déceptions dès qu'on a un espoir de paix. Je vous parle de paix, mais je pense qu'on ne peut même pas espérer une paix dans l'immédiat. Ce qu'on peut espérer, c'est que le cessez-le-feu tienne et que, comme prévu dans la première phase de ce plan de cessez-le-feu, l'aide humanitaire, les médicaments, la nourriture commencent à affluer de façon massive à Gaza.»
Autres sujets abordés:
- Pénurie d’eau : Chaque centimètre d’eau manquant coûte des milliers de dollars.
- OQLF : Année record du nombre d’inspections pour non-respect de la réglementation linguistique – « Il y a un risque de zèle », craint Patrick Lagacé.
- Taxer les riches : Mirage ou solution ? La question fait débat en France.
- Nicolas Sarkozy : L'ex-président français connaîtra lundi la date de son incarcération.
- Le pape Léon XIV : Ses prises de position dérangent les croyants les plus conservateurs.
- Fin du support de Windows 10 : L'arrêt du soutien par Microsoft rendra désuets de nombreux ordinateurs non compatibles avec Windows 11.