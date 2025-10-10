 Aller au contenu
«Je vois beaucoup de positif dans les deux premiers matchs» -Alexandre Pratt

le 10 octobre 2025 20:09

Mario Langlois
Stéphane Waite
«Je vois beaucoup de positif dans les deux premiers matchs» -Alexandre Pratt
Vendredi soir, les invités du Premier trio analysent la première victoire du Canadien de Montréal en 2025-2026, soulignant la contribution offensive de plusieurs trios. 

Les performances de Lane Hutson, sous pression en raison des attentes et de son futur contrat, ainsi que la gestion de Patrik Laine, relégué à la deuxième unité d’avantage numérique malgré son statut de buteur, sont débattues. 

Écoutez Stéphane Waite, expert hockey chez Cogeco Média, Tony Marinaro, nouveau collaborateur aux Amateurs de sports et Alexandre Pratt, chroniqueur sportif de La Presse, analyser le début de la saison du CH, vendredi, avec Mario Langlois.

Autres sujets abordés: 

  • Le potentiel de Jakub Dobes de devenir gardien numéro un
  • La gestion salariale de Kent Hughes;
  • L’importance de la complémentarité des trios. 
