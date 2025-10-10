Vendredi soir, les invités du Premier trio analysent la première victoire du Canadien de Montréal en 2025-2026, soulignant la contribution offensive de plusieurs trios.

Les performances de Lane Hutson, sous pression en raison des attentes et de son futur contrat, ainsi que la gestion de Patrik Laine, relégué à la deuxième unité d’avantage numérique malgré son statut de buteur, sont débattues.

Écoutez Stéphane Waite, expert hockey chez Cogeco Média, Tony Marinaro, nouveau collaborateur aux Amateurs de sports et Alexandre Pratt, chroniqueur sportif de La Presse, analyser le début de la saison du CH, vendredi, avec Mario Langlois.

Autres sujets abordés: