«Les Canadiens n'ont pas le choix de donner une volée aux Blackhawks» -Roussel

Après deux rencontres en début de saison régulière, peut-on avoir une idée de l'édition 2025-2026 des Canadiens?

C'est ce que partage Antoine Roussel, ancien joueur de la LNH et expert hockey à Cogeco Média.

Il souligne la rapidité accrue de l’équipe, l’impact de Bolduc, et les enjeux au centre, notamment avec Kirby Dach.

Écoutez-le discuter avec Mario Langlois, vendredi, aux Amateurs de sports.

Autres sujets abordés: