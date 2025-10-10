 Aller au contenu
«Les Canadiens n'ont pas le choix de donner une volée aux Blackhawks» -Roussel

par 98.5

le 10 octobre 2025 19:05

Mario Langlois
Mario Langlois
Antoine Roussel
Antoine Roussel
«Les Canadiens n'ont pas le choix de donner une volée aux Blackhawks» -Roussel
Antoine Roussel / Cogeco Média

Après deux rencontres en début de saison régulière, peut-on avoir une idée de l'édition 2025-2026 des Canadiens? 

C'est ce que partage Antoine Roussel, ancien joueur de la LNH et expert hockey à Cogeco Média. 

Il souligne la rapidité accrue de l’équipe, l’impact de Bolduc, et les enjeux au centre, notamment avec Kirby Dach. 

Écoutez-le discuter avec Mario Langlois, vendredi, aux Amateurs de sports

Autres sujets abordés: 

  • La gestion du temps de jeu en avantage numérique par Martin St-Louis;
  • La progression de joueurs comme Demidov et Slafkovsky;
  • Le contrat de Lane Hutson, en lien avec la philosophie salariale du club. 

