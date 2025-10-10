La saison de la LNH est lancée

On peut dire que Zachary Bolduc, joueur québécois de 22 ans, a réussi ses débuts avec les Canadiens de Montréal.

Il a marqué un but lors du premier match de la saison, mercredi, contre les Maple Leafs de Toronto, et un autre jeudi soir contre les Red Wings de Détroit (même s’il a finalement été accordé par les arbitres à Alexandre Carrier).

Écoutez le chroniqueur sportif Meeker Guerrier revenir sur la performance de ce joueur, vendredi, à l'émission Le Québec maintenant.

Le Tricolore sera de nouveau en action samedi, contre les Blackhawks, à Chicago.