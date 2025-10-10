Conflit de travail

 Aller au contenu
Le syndicat de Postes Canada change de stratégie

Entendu dans

La commission

le 10 octobre 2025 12:28

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Le syndicat de Postes Canada change de stratégie
Le syndicat de Postes Canada change de stratégie dans ses négociations. / Adobe Stock

Le passage de la grève générale à une grève tournante marque un pivot stratégique pour le Syndicat des travailleurs et des travailleuses des postes (STTP), désormais axé sur la livraison du courrier et des colis.

Cette nouvelle approche vise à minimiser les pertes financières pour les membres tout en maintenant une pression sur Postes Canada et le ministre.

Pour défendre les travailleurs épuisés face à l'éventualité d'une loi spéciale ou d'un lock-out, la négociatrice Anny Lesage doit naviguer entre la détresse financière de ses membres et la réalité économique difficile de l'employeur.

Écoutez Anny Lesage, négociatrice pour le Syndicat des travailleurs et des travailleuses des postes parler du changement de stratégie, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

«Notre but est toujours de livrer le courrier. C'est de ne pas prendre la population en otage. Donc, c'est cette conjoncture-là qui fait en sorte qu'on qu'on retourne au travail.»

Anny Lesage

