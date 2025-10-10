Conflit de travail

Le passage de la grève générale à une grève tournante marque un pivot stratégique pour le Syndicat des travailleurs et des travailleuses des postes (STTP), désormais axé sur la livraison du courrier et des colis.

Cette nouvelle approche vise à minimiser les pertes financières pour les membres tout en maintenant une pression sur Postes Canada et le ministre.

Pour défendre les travailleurs épuisés face à l'éventualité d'une loi spéciale ou d'un lock-out, la négociatrice Anny Lesage doit naviguer entre la détresse financière de ses membres et la réalité économique difficile de l'employeur.

Écoutez Anny Lesage, négociatrice pour le Syndicat des travailleurs et des travailleuses des postes parler du changement de stratégie, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.