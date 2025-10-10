Relations amoureuses

Environ 80% des séparations sont initiées par les femmes, qui souffrent souvent d'un «burn-out amoureux» après avoir longtemps manifesté une insatisfaction non entendue.

«C'est un peu comme si les femmes veulent tirer sur la plante, qu'elles poussent plus vite. Tu sais, élever le niveau de satisfaction de la conjugalité», soutient la sexologue Sylvie Lavallée.

Elle explique que les femmes finissent par partir lorsqu'elles estiment qu'il n'y a plus de bénéfices à rester et qu'elles sont prêtes à gagner en liberté plutôt que de perdre leur sécurité.

Écoutez Sylvie Lavallée, sexologue et psychothérapeute, aborder les raisons qui poussent les femmes à se séparer, au micro de Marie-Eve Tremblay.

De leur côté, les hommes hésiteraient davantage à quitter par crainte de l'appauvrissement financier ou par peur de finir leur vie seuls, cherchant à maintenir une routine et un confort acquis.