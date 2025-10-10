Dans 2024 : L'Amérique voit rouge, l'auteur et chercheur associé à la Chaire Raoul-Dandurand Rafael Jacob analyse la réélection de Donald Trump malgré quatre inculpations criminelles et une majorité d’Américains le jugeant inapte en raison des multiples controverses le touchant.

Il explique ce succès par des facteurs tels que l'immigration, le coût de la vie et l'inflation, des enjeux importants pour les Américains, qui ont nui aux démocrates et à Joe Biden.

Jacob souligne aussi le culte de la personnalité inédit entourant Donald Trump, illustré par un sondage où 71% des républicains font plus confiance à au à l'homme d'affaires milliardaire qu’à leur propre famille.

Écoutez le politologue Rafael Jacob discuter de son nouvel ouvrage, vendredi, à Lagacé le matin.