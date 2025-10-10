Des enseignants de Trois-Rivières doivent de plus en plus souvent changer les couches de leurs élèves de maternelle selon ce que rapporte Radio-Canada vendredi matin.

Écoutez le président du syndicat de l’enseignement des Vieilles-Forges, Stéphan Béland, aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Il souligne une hausse des enfants non autonomes en maternelle et les enseignants du préscolaire rapportent une augmentation des cas depuis plusieurs années, alourdissant leur tâche, alors qu'ils réclament l'embauche de préposés pour gérer ces situations, surtout depuis l'ouverture des maternelles 4 ans par le gouvernement caquiste.