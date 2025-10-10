 Aller au contenu
Société
Enfants non autonomes

De plus en plus de couches à changer en maternelle à Trois-Rivières

par 98.5

Entendu dans

Lagacé le matin

le 10 octobre 2025 08:40

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
De plus en plus de couches à changer en maternelle à Trois-Rivières
Patrick Lagacé / Cogeco Média

Des enseignants de Trois-Rivières doivent de plus en plus souvent changer les couches de leurs élèves de maternelle selon ce que rapporte Radio-Canada vendredi matin.

Écoutez le président du syndicat de l’enseignement des Vieilles-Forges, Stéphan Béland, aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Il souligne une hausse des enfants non autonomes en maternelle et les enseignants du préscolaire rapportent une augmentation des cas depuis plusieurs années, alourdissant leur tâche, alors qu'ils réclament l'embauche de préposés pour gérer ces situations, surtout depuis l'ouverture des maternelles 4 ans par le gouvernement caquiste.

