Accord de cessez-le-feu

L’armée israélienne a annoncé que le cessez-le-feu à Gaza était entré en vigueur à 11h00 vendredi matin (4h00 du matin, heure de l'Est), après un premier retrait de ses troupes.

Plus tôt, la défense civile de Gaza avait annoncé que les forces israéliennes s’étaient retirées de plusieurs zones de la ville de Gaza et d’autres secteurs dans le sud du territoire.

Le Hamas a désormais 72 heures, soit jusqu’à lundi à midi, heure locale pour libérer les otages.

Écoutez le chroniqueur international Jean-François Lépine, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.