Politique internationale
Accord de cessez-le-feu

72 h pour libérer les otages: «C'est une promesse et Trump y tient mordicus»

par 98.5

Entendu dans

Lagacé le matin

le 10 octobre 2025 08:26

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-François Lépine
Jean-François Lépine
72 h pour libérer les otages: «C'est une promesse et Trump y tient mordicus»
Les affaires internationales avec Jean-François Lépine / Cogeco Média

L’armée israélienne a annoncé que le cessez-le-feu à Gaza était entré en vigueur à 11h00 vendredi matin (4h00 du matin, heure de l'Est), après un premier retrait de ses troupes.

Plus tôt, la défense civile de Gaza avait annoncé que les forces israéliennes s’étaient retirées de plusieurs zones de la ville de Gaza et d’autres secteurs dans le sud du territoire.

Le Hamas a désormais 72 heures, soit jusqu’à lundi à midi, heure locale pour libérer les otages.

Écoutez le chroniqueur international Jean-François Lépine, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

«Il y a une vingtaine d'otages. Ce n'est pas clair si c'est 20 ou 22 otages qui seraient encore vivants. Il faut les retrouver. Comme je te l'ai toujours expliqué, il faut imaginer que le Hamas, c'est des cellules qui opèrent des fois sans pouvoir communiquer entre elles. Et il y a d'autres groupes aussi, comme le djihad islamique et tout ça, qui ont des otages. Donc, il faut coordonner ça. Ça, c'est une promesse et le président Trump y tient mordicus. C'est très important. C'est la première phase de l'accord de paix, il faut qu'elle fonctionne pour que tout le reste suive après.»

Jean-François Lépine

Avec l’entrée en vigueur de l’accord, environ 600 camions transportant de l’aide humanitaire seront autorisés à entrer chaque jour à Gaza.

