Des élèves de 12 à 14 ans de l’école secondaire Augustin-Norbert-Morin dans les Laurentides organisent des bagarres de type «fight club» à l’extérieur du territoire de leur école, lors de la période du midi ou durant les pauses.

Un élève impliqué a d’ailleurs récemment été transporté en ambulance après une bataille.

Écoutez la journaliste Valérie Lebeuf aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Elle souligne que le directeur du Centre de services scolaire des Laurentides, Sébastien Tardif mettra en place des mesures immédiates, incluant une surveillance accrue et des ateliers de prévention, tandis que la police enquête.