Malgré les critiques

Le ministre de la Justice et procureur général du Québec, Simon Jolin-Barrette, a déposé jeudi le projet de loi sur la Constitution du Québec.

Avec son projet de loi, le gouvernement du Québec veut interdire à des organismes d’utiliser des fonds publics pour contester des lois considérées comme fondamentales pour le Québec, comme la loi 96 sur le français et la loi 21 sur la laïcité de l’État.

Cette constitution rejetterait aussi la monarchie.

Écoutez le ministre de la Justice, ministre responsable des Relations canadiennes, leader parlementaire du gouvernement, Simon Jolin-Barrette, aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Bien que les oppositions se sont ouvertement dites contre ce projet, le ministre persiste et signe. Il tentera de les rallier, mais il entend aller de l'avant et faire adopter son projet, avec ou sans leur appui.