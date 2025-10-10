 Aller au contenu
Politique provinciale
Malgré les critiques

Constitution: Simon Jolin-Barrette ira de l'avant... avec ou sans l'opposition

par 98.5

0:00
14:19

Entendu dans

Lagacé le matin

le 10 octobre 2025 07:50

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Constitution: Simon Jolin-Barrette ira de l'avant... avec ou sans l'opposition
Constitution: Simon Jolin-Barrette ira de l'avant... avec ou sans l'opposition / Jacques Boissinot / La Presse Canadienne

Le ministre de la Justice et procureur général du Québec, Simon Jolin-Barrette, a déposé jeudi le projet de loi sur la Constitution du Québec.

Avec son projet de loi, le gouvernement du Québec veut interdire à des organismes d’utiliser des fonds publics pour contester des lois considérées comme fondamentales pour le Québec, comme la loi 96 sur le français et la loi 21 sur la laïcité de l’État.

Cette constitution rejetterait aussi la monarchie.

Écoutez le ministre de la Justice, ministre responsable des Relations canadiennes, leader parlementaire du gouvernement, Simon Jolin-Barrette, aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Bien que les oppositions se sont ouvertement dites contre ce projet, le ministre persiste et signe. Il tentera de les rallier, mais il entend aller de l'avant et faire adopter son projet, avec ou sans leur appui.

«Je suis convaincu que je vais réussir à rallier les autres formations [...] Le processus démocratique prévoit effectivement qu'on peut adopter les lois comme ça. Est-ce que je souhaite avoir l'appui des autres formations politiques? La réponse, c'est oui, puis je vais travailler avec eux pour obtenir leur appui. [...] Mais, à un moment donné, ça ne m'appartient pas, uniquement à moi. Puis il faut que la démocratie puisse avancer et il faut qu'on puisse faire des gains pour le Québec.»

Simon Jolin-Barrette

