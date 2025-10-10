 Aller au contenu
Économie
Tarifs et négociations commerciales

Aluminium et foresterie: «Je suis inquiet pour le Québec» -Pierre Fitzgibbon

par 98.5

0:00
7:54

Entendu dans

Lagacé le matin

le 10 octobre 2025 07:33

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Aluminium et foresterie: «Je suis inquiet pour le Québec» -Pierre Fitzgibbon
L'ex-ministre québécois de l'Économie, Pierre Fitzgibbon / La Presse Canadienne

L'ex-ministre québécois de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, qualifie de «belle pièce de théâtre» la visite de Mark Carney à Washington.

Écoutez son commentaire économique, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

«Les attentes avaient été bien établies par le gouvernement fédéral par rapport au fait qu'il ne se passerait pas grand-chose. Et il ne s'est rien passé. Maintenant, pour négocier, je pense qu'il faut être deux parties. C'est pas clair dans ma tête l'importance que les Américains accordent aux négociations par rapport à l'importance que nous, on y accorde.»

Pierre Fitzgibbon

L'ex-élu caquiste précise avoir pleine confiance en l'équipe de Carney qui s'est rendue à Washington, qui inclut notamment Dominic LeBlanc, Mélanie Joly et Michael Sabia, mais reconnaît être «inquiet pour le Québec» par rapport aux tarifs sur l'aluminium et le bois d'oeuvre.

Autre sujet abordé:

  • La fermeture de l’usine Rio Tinto à Sorel.

