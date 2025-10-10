Un tremplin en vue de la campagne?

S'il n'en tient qu'au premier ministre François Legault, jeudi était une journée historique, alors que le projet de Constitution du Québec a été déposé par le ministre Simon Jolin-Barrette.

Écoutez le chroniqueur politique Jonathan Trudeau aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Il critique la décision de prioriser la Constitution alors que des problèmes majeurs persistent dans le système public.

On aborde aussi la question de la campagne électorale, alors que le gouvernement espère probablement faire de ce projet de loi son tremplin en vue de la campagne.