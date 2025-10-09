Le film Ma belle-mère est une sorcière, qui représente le 27ᵉ volet de la série Contes pour tous, sera à l'affiche dès vendredi au cinéma.
Écoutez la comédienne Marilyn Castonguay et le scénariste et producteur Dominic James, en discuter jeudi au micro de Catherine Beauchamp.
«Je pense qu'on voulait garder l'essence et le souvenir qu'on avait des contes pour tous, donc des films rassembleurs qui nous font rire, qui nous touchent, qui n'ont pas peur non plus d'adresser des sujets et des thématiques universelles plus sérieux. Je trouvais que c'était un genre de film qui nous manquait depuis des années.»
«De pouvoir faire partie de celle qui va générer ça sur les prochaines générations, c'est un grand privilège. Puis ce sont des univers qu'on ne se permet pas habituellement.»