Bilinguisme constitutionnel

Radio-Canada a révélé que seulement 17% des discours de Mark Carney sont en français, suscitant un débat animé sur le recul du bilinguisme au Canada. Selon des experts, c'est un recul de l'usage du français par un premier ministre.

Est-ce un précédent dangereux pour l'identité québécoise?

Qu'indique ce fait sur l'accès aux langues en éducation?

Écoutez Christian Dufour, politologue et chroniqueur à l’émission Signé Lévesque, répondre à ces questions, jeudi, au micro de Radio textos avec Marie-Eve Tremblay.