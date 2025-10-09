Le projet de Simon Jolin-Barrette

Le projet de constitution québécoise sera déposé jeudi à l'Assemblée nationale par le ministre Simon Jolin-Barrette.
Une démarche qualifiée par Luc Ferrandez de symbolique et communicative, plutôt que juridique ou fondatrice.
Écoutez Luc Ferrandez commenter le projet de constitution québécoise de la CAQ, au micro de Patrick Lagacé, jeudi.
«C'est un outil de communication qu'un premier ministre va pouvoir brandir quand on va lui dire que ce n'est pas constitutionnel. Il va pouvoir brandir en disant: selon notre constitution, oui, c'est constitutionnel. Votre constitution, on ne l'a jamais signé, on a la nôtre. Mais ça n'a pas de valeur légale, ça a une valeur de communication.»