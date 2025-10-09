La légendaire Dolly Parton a dû prendre la parole pour faire taire les rumeurs sur sa santé.

À 79 ans, la chanteuse s’est adressée directement à ses fans dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux: «Je ne suis pas encore morte!», a-t-elle lancé avec humour.

Écoutez Catherine Brisson faire le point sur l'état de santé de Dolly Parton, au micro de Patrick Lagacé, jeudi.

Autre sujet abordé