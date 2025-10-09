Notre collègue Richard Courchesne y était

Notre collègue Richard Courchesne a assisté au quatrième match de la série entre les Yankees et les Blue Jays mercredi soir à New York.

Les Torontois l'ont emporté 5 à 2 éliminant ainsi les Bombardiers du Bronx.

Fan de baseball et des Jays, il explique que l'ambiance était ordinaire au Yankee Stadium et déplore l'attitude désobligeante d'une poignée de partisans new-yorkais.

Écoutez Richard Courchesne, coanimateur à notre station soeur de Québec, à Lagacé le matin, jeudi.