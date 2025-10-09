Une femme est gravement blessée

Une femme de 45 ans a été violemment attaquée par trois chiens mercredi matin dans un garage du secteur industriel de Saint-Léonard.

Selon plusieurs commerçants, ces chiens — possiblement des dogues argentins — étaient déjà considérés comme dangereux.

Le vétérinaire Raymond Plasse estime que cette attaque est un nouvel exemple de laxisme dans la gestion des races puissantes.

Écoutez Bénédicte Lebel et l’analyse du vétérinaire Raymond Plasse, au micro de Patrick Lagacé, jeudi.