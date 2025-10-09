 Aller au contenu
Justice et faits divers
Une femme est gravement blessée

Attaquée par des chiens: «Il y a eu des signes avant, c'est clair»

par 98.5

0:00
14:56

Entendu dans

Lagacé le matin

le 9 octobre 2025 07:53

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Bénédicte Lebel
Bénédicte Lebel
Attaquée par des chiens: «Il y a eu des signes avant, c'est clair»
Une femme de 45 ans a été violemment attaquée par trois chiens mercredi matin. / Adobe Stock

Une femme de 45 ans a été violemment attaquée par trois chiens mercredi matin dans un garage du secteur industriel de Saint-Léonard.

Selon plusieurs commerçants, ces chiens — possiblement des dogues argentins — étaient déjà considérés comme dangereux.

Le vétérinaire Raymond Plasse estime que cette attaque est un nouvel exemple de laxisme dans la gestion des races puissantes. 

Écoutez Bénédicte Lebel et l’analyse du vétérinaire Raymond Plasse, au micro de Patrick Lagacé, jeudi.

«Il y a eu des signes avant, c'est clair. Ce sont des chiens qui sont assurément agressifs. [...] Là, tu te promènes, tu fais tes petites affaires tranquillement. Il sort du garage, puis il t'attaque sauvagement. Ça, c'est un comportement prédateur. Tu n'es pas en train de t'occuper de ton territoire.»

Raymond Plasse

