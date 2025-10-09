Les Maple Leafs l'emportent 5-2

Le Canadien s’incline 5 à 2 à Toronto, mais le pointage ne dit pas tout. Deux buts ont été marqués dans un filet désert, et le jeu tournant du match? Un bâton brisé.

Mike Matheson, à la ligne bleue, voit son bâton se fendre, puis Lane Hutson perd le sien en tentant de rattraper le jeu. Résultat: deux défenseurs sans arme devant Samuel Montembeault.

Écoutez Jean-Michel Bourque revenir sur le premier match de la saison des Canadiens de Montréal, au micro de Patrick Lagacé, jeudi.

Autre sujet abordé