Le documentaire citoyen Nid-de-poule, qui sera diffusé sur Télé-Québec le 20 octobre, explore l’état dégradé des routes au Québec (par rapport à l'Ontario) et le rapport des Québécois avec le bien commun.

Écoutez la comédienne Ève Duranceau, qui a porté le projet, en discuter mercredi, au micro de Philippe Cantin.