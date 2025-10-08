 Aller au contenu
Le documentaire citoyen «Nid-de-poule»

«Le film nous montre le mur dans lequel on risque de foncer»

par 98.5

Le Québec maintenant

le 8 octobre 2025 15:41

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
Le documentaire citoyen Nid-de-poule, qui sera diffusé sur Télé-Québec le 20 octobre, explore l’état dégradé des routes au Québec. / mbruxelle / Adobe Stock

Le documentaire citoyen Nid-de-poule, qui sera diffusé sur Télé-Québec le 20 octobre, explore l’état dégradé des routes au Québec (par rapport à l'Ontario) et le rapport des Québécois avec le bien commun.

Écoutez la comédienne Ève Duranceau, qui a porté le projet, en discuter mercredi, au micro de Philippe Cantin. 

«Le film, ce que j'aime, c'est qu'il nous fait un état des lieux très clair. Il nous montre le mur dans lequel on risque de foncer si on ne change pas les choses. La solution, elle n’est pas unique, mais le film nous permet de réfléchir à hauteur d'homme, avec nos valeurs, nos envies, nos désirs, puis comment on peut assouplir notre façon de faire.»

Ève Duranceau

