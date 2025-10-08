Début de la saison 2025-2026

C'est ce soir que les Canadiens de Montréal amorcent leur 117e saison.

Est-ce que le club s'est amélioré? Quel impact aura l'arrivée de Noah Dobson? Est-ce que la jeunesse de l'équipe risque de causer des problèmes? Quels sont les objectifs cette année?

Les questions sont nombreuses et les attentes sont élevées.

Écoutez Martin McGuire et Dany Dubé parler des attentes envers les Canadiens de Montréal pour leur 117e saison.